Проблема с музыкой!

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Закрыт2 заявки172 просмотра

Есть сайт best-mp3.com.ua (dle), музыка берется из vkontakte.ru

Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на ссылку песня не открывалась и проигрывалась (опера, мозилла), а именно загружалась.

Уверен, что сделать это не трудно, но не могу догнать как именно...

Писать только здесь, желательно с ценой

DLE
15 лет назад
PetyaSh
Петр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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