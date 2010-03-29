Доработать несложное приложение Вконтакте

Есть уже работающее приложение vkontakte.ru/app1682644

Нужно доработать его клиентскую часть в соответствии с ТЗ.

Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал.

Ссылка на текстовое ТЗ: http://docs.google.com/Doc?docid=0AflbEL57r849ZGQ5ZHpjaG5fMTlmdDl2OGtjdw&hl=en

В приложенном файле две картинки, иллюстрирующие суть доработок. Так же есть .psd-варианты приложенных картинок и исходники приложения.

Предлагайте цену работы по доработкам, а также срок выполнения.