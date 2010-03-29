Доработка проекта на Cake PHP

Есть сайт best-mp3.com.ua (dle), музыка берется из vkontakte.ru Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на ссылку песня не открывалась и проигрывалась (опера, мозилла), а именно загружалась. Уверен, что сделать это не трудно, ...