Доработать меню jQuery

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Требуется доработать меню (изначально реализованное на модуле jQuery) в соответствии с требованиями:

1. Доработка таблиц стилей CSS (в соответствии с предоставляемым макетом на Adobe Photoshop)

2. Изменение функционала (изменение внешнего вида меню на основании выбора пользователя)

CSSjQuery
15 лет назад
dnmobile
Николай 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

restivex
Кадеев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Замечательный исполнитель. Более того, могу добавить, что был приятно удивлен сроками исполнения проекта, которые были значительно уменьшены после плотного и плодотворного общения. Очень порадовало и удивило то, как Ринат целиком и полностью вникает в детали задачи и задает "правильные" вопросы.
Спасибо за приятное и интересное сотрудничество. Очень хороший Заказчик. Четко поставил задачу, все подробности обсудили в icq, приятный в общении человек, в ходе выполнения задания - помог промежуточными имеющимися наработками, оперативная оплата - всё на высшем уровне. :) Еще отличительным моментом было то, как Николай умело разделяет реальные предложения исполнителей и общие отписки людей, не вникающих в суть задания. Рекомендую всем. А Николаю - Успехов и удачи в его проектах и побольше совместного сотрудничества в будущем :)

Заявки фрилансеров

restivex
Кадеев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад

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