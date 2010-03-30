Доработать меню jQuery

Спасибо за приятное и интересное сотрудничество. Очень хороший Заказчик. Четко поставил задачу, все подробности обсудили в icq, приятный в общении человек, в ходе выполнения задания - помог промежуточными имеющимися наработками, оперативная оплата - всё на высшем уровне. :) Еще отличительным моментом было то, как Николай умело разделяет реальные предложения исполнителей и общие отписки людей, не вникающих в суть задания. Рекомендую всем. А Николаю - Успехов и удачи в его проектах и побольше совместного сотрудничества в будущем :)