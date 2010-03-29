Написать программу типа Радикала.

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Написать программу напоменающая программу Радикал для заливки изоображения на фтп. При клике правой кнопкой по картинке.

Нужно чтоб был выбор ББ кодов. То есть Право, Лево, Центр через функцию Тхамб.

Заливка в определённую папку на фтп. То есть чтоб можно было сделать выбор. В какую категорию, такая и папка

15 лет назад
RexTiam
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)

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