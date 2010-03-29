Нужно написать скрипт подобный этому сайту http://www.grandivan.ru/?a=cat&part=15 , скрипт из себя предлагает подсчет стоимости и отправляет в корзину заданный товар + нужно еще, чтоб при клике на картинку товара можно было выбрать цвет дивана. ...
Загрузчик файлов на joolma
Нужно написать (готовые варианты неподходят) и уставновить на сайт который работает на joomla простенький Загрузчик файлов.
Атрибуты для загрузки:
1) Название
2) Автор
3) Год издания
4) Оъем
5) Краткая аннотация
6) Кто разместил(пользователь)
7) Дата размещения
Ваши предложения и цены ниже.
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