Загрузчик файлов на joolma

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Нужно написать (готовые варианты неподходят) и уставновить на сайт который работает на joomla простенький Загрузчик файлов.

Атрибуты для загрузки:

1) Название

2) Автор

3) Год издания

4) Оъем

5) Краткая аннотация

6) Кто разместил(пользователь)

7) Дата размещения

Ваши предложения и цены ниже.

Joomla
15 лет назад
Ruspath
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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