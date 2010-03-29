Скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка206 просмотров

Нужно написать скрипт подобный этому сайту http://www.grandivan.ru/?a=cat&part=15 , скрипт из себя предлагает подсчет стоимости и отправляет в корзину заданный товар + нужно еще, чтоб при клике на картинку товара можно было выбрать цвет дивана.

Скрипт будет устанавливаться на ShopCMS

15 лет назад
diemon
Дэн 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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