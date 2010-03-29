Нужно доработать стандартную форму вывода товара в Virtuemart. Стандартно отображается цена, количество, атрибуты товара. При изменении количества ничего не происходит, т.е. изменения видно только в корзине. ...
Скрипт
Нужно написать скрипт подобный этому сайту http://www.grandivan.ru/?a=cat&part=15 , скрипт из себя предлагает подсчет стоимости и отправляет в корзину заданный товар + нужно еще, чтоб при клике на картинку товара можно было выбрать цвет дивана.
Скрипт будет устанавливаться на ShopCMS
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен программист, ИМЕЮЩИЙ опыт разработки на CAKE PHP для участия в проекте. Доработка системы автоматизации, работа уже выполнена на 50%. Требования: - Умение дорабатывать чужой код. - Трезвая оценка своих ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно переделать этот код, чтобы вместо кнопки была ссылка. Значения переменных должны передаваться по ссылке через метод POST. '; ?>Завершен15 лет назад
- $10
Требуется доработать меню (изначально реализованное на модуле jQuery) в соответствии с требованиями: 1. Доработка таблиц стилей CSS (в соответствии с предоставляемым макетом на Adobe Photoshop) 2. Изменение функционала (изменение внешнего вида ...Завершен15 лет назад
- $20
Нужен скрипт который будет брать информацию(картинку, текст, трейлер) с одного сайта и заполнять мой на дле. Бюджет не больше 20 баксов, пишем в асю 28девять57два86пятьЗакрыт15 лет назад
Есть сайт best-mp3.com.ua (dle), музыка берется из vkontakte.ru Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на ссылку песня не открывалась и проигрывалась (опера, мозилла), а именно загружалась. Уверен, что сделать это не трудно, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Есть уже работающее приложение vkontakte.ru/app1682644 Нужно доработать его клиентскую часть в соответствии с ТЗ. Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал. Ссылка на текстовое ТЗ: http://docs.google.com/Doc?docid=0AflbEL57r849ZGQ5ZHpjaG5fMTlmdDl2OGtjdw&hl=en ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Существует непонятный баг в модуле, самопроизвольно через сутки после создания ноды удаляются изображения (точнее удаляется только связь в базе, сам файл остается на сервере). При чем удаляются изображения только из одного поля. В этой ноде ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужна флешка с js интерфейсом для проигрывания радио через урл, ui быть не должно, так как флешка будет встроена в плагин. Оплата после настройки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад