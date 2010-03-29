Простой скринсейвер

Нужно сделать скринсейвер для Windows XP.

Фон с вензелями и картинка. Их нужно соединить, чтобы пиксели двигались, может вензеля переливались. Конечный формат файла - так, чтобы можно было поставить на скринсейвер

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П.с. прикладывайте релевантное портфолио, если не трудно