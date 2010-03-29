Создать php шаблон для сайта с инклудами, без БД

Нужно написать скрипт подобный этому сайту http://www.grandivan.ru/?a=cat&part=15 , скрипт из себя предлагает подсчет стоимости и отправляет в корзину заданный товар + нужно еще, чтоб при клике на картинку товара можно было выбрать цвет дивана. ...