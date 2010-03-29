Создать php шаблон для сайта с инклудами, без БД

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

Необходимо написать простой шаблон на php с инклудами.

Графику можно использовать любую, без художеств.

Чистый код необходим. Фон белый, шаблон светлый.

Метатеги: Title, Description, keywords должны быть предусмотрены

кодировка: windows-1251 ..

Схема (структура) как показана на изображении "структура сайта"

PHP
15 лет назад
gekas82
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров