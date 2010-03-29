Приватный проект для Алексея Светова.

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Завершен1 заявка80 просмотров

Доработать движок DLE

DLE
15 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-2)
15 лет назад
$50
1 день
Все сделал качественно и быстро. Согласно ТЗ. Спасибо! Советую всем!
Положительный заказчик, который всегда предоставляет четкие требования и задания.

Заявки фрилансеров

trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-2)
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