Написать программу напоменающая программу Радикал для заливки изоображения на фтп. При клике правой кнопкой по картинке. Нужно чтоб был выбор ББ кодов. То есть Право, Лево, Центр через функцию Тхамб. Заливка в ...
Дописать расширенный поиск и фильтр Virtuemart
Необходимо до писать расширенный поиск и фильтр Virtuemart.
Просьба оставлять заявки только тем кто очень хорошо разбирается в Joomla и Virtuemart.
Оставляйте свои предложения в проекте, в аську просьба не стучать.
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