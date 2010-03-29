Необходимо написать простой шаблон на php с инклудами. Графику можно использовать любую, без художеств. Чистый код необходим. Фон белый, шаблон светлый. Метатеги: Title, Description, keywords должны быть предусмотрены кодировка: ...
Партнёрка PostAffiliatePro
Есть сайт на joomla и партнёрская программа PostAffiliatePro установленная на хостинг Yutex.ru. Необходимо интегрировать партнёрку на сайт (сайт без магазина) и возможно настроить. Интересует цена вопроса?
Заявки фрилансеров
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