Разработка сайта системы дистанционного обучения

Техническое Задание

Задача: разработать программу дистанционного обучения, с целью автоматизации большинства происходящих процессов.

Вводная информация:

Существует сайт, на котором нужно на поддомене устроить систему дистанционного обучения.

При дистанционном процессе должны происходить следующие процессы.

1. Регистрация пользователя. Присвоение ему статуса «кандидат» после подтверждения электронного адреса и заполненной анкеты с обязательными полями, например прикрепленная фотография.

2. Пользователь выставляет себе счет, исходя из блоков обучения, которые собрался оплатить, или количества месяцев, в которые будет учиться. Выбирает форму оплаты (для граждан России безнал либо платежная система), получает счет, оплачивает. Для граждан других стран – платежная система, которая принимает WU, а потом переводит на р/с. Как вариант – Z-payment или аналогичные (нужно будет подключить).

В админке должна быть возможность разрешать ту или другую (за блоки обучения или за физические месяцы), или обе доступные формы оплаты. Также в админке должна быть возможность установить чтобы некоторые блоки могли быть выбраны только последовательно, а другие могли оплачиваться в добавлении к ним в произвольном порядке.

3. При поступлении денег (совершении оплаты) пользователю присваивается статус «ученик» и он подключается к первому оплаченному месяцу/блоку. Желательно чтобы это происходило автоматически или просто, щелчком по одной кнопке в админке.

4. По истечении каждого месяца (но не раньше) ученик пишет в своем кабинете «отчет». Нужно предусмотреть также возможность написания промежуточных отчетов, которые должны быть доступны в кабинете ученика – на их основе он будет писать месячный отчет.

а) отчеты проверяются вручную и нажимаются кнопки - отправить на доработку с полем примечания, в том числе выбор типовых примечаний; либо отчет принят.

б) отчеты принимаются автоматически если не проверены в течении определённого времени (например 3 дня). При этом в админке около отчёта ставится отметка "переведен без проверки", а на мыло админа отправляется уведомление об этом.

в) Графы отчета.

1. Свободное поле. Здесь ученик в свободно форме отчитывается по пройденому материалу. При этом он не может отправить отчет, если в поле количество символов меньше заданного

2. Список вопросов с полями для ответов. Соответственно должен быть конструктор вопросов с привязкой к месяцам обучения. При этом он не может отправить отчет, если в поле количество символов меньше заданного.

г) Если оплата по урокам / блокам – то необходимо ограничивать написание отчетов по срокам – например не более 2 месяцев, с последующей автоматической блокировкой аккаунта и с возможностью восстановления "вручную" из админки.

д) Отчеты должны уходить на мыло преподавателя, а также быть доступны для просмотра в админке, как отдельно по каждому ученику, так и по месяцам / блокам обучения.

е) В админке три вида пользователей:

1. Преподаватель – проверяет отчеты тех блоков обучения, которые за ним закреплены

2. Гуру – функции преподавателя + может создавать новые блоки обучения, редактировать старые (к которым он прикреплен), но не может удалять материалы. Необходимо раздельное управление полномочиями – часть может проверять, часть изменять.

3. Админ – полный доступ

5. После сдачи отчета ученик переводится на следующий месяц/блок если он у него оплачен. Если он не оплачен, пользователю присваивается статус «окончилась оплата» до поступления/совершения оплаты, появляется соответствующая надпись, и все доступы кроме выписки счета блокируются.

При поступлении денег присваивается статус «продолжение обучения», подключается соответствующий месяц/блок или становиться доступно написание отчета по текущему (если выбрана система оплаты по физическим месяцам)

6. Помимо учебных блоков на протяжении оплаченного обучения у ученика есть также доступ к вспомогательным обучающим материалам. Они связаны с текущим учебным блоком, но могут оставаться неизменными на протяжении одного блока или нескольких месяцев обучения.

Дополнительные условия:

программа должна быть совместима с Joomla 1.5 (вопросы кодировки в первую очередь).

в админке должна быть возможность делать выборки и анализировать статистику по данным об оплате, по данным анкеты, по статусу пользователей

сделать архивирование базы данных из админки на комп (экспорт / импорт)

Пожалуйста пишите цены и сроки.