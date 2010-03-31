Нужен эксперт по системе phpshop.ru -– для создания личного кабинета юзера в котором будет: - отображаться история его заказов - получив права "автора" сделать заказ на издание книги, пользуясь калькулятором (надо тоже ...
Shop-Script
ТЗ. Сейчас есть:
Главная страница. файл index.php выводится меню.
Категория 1
категория 1.1
категория 1.2
Нужно чтобы выводилось:
Категория1
категория1.1
при нажатии на категорию 1.1, в меню появлялась категория 1.2
Файл php который отвечает за вывод меню скину.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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