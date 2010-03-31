Shop-Script

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Завершен3 заявки130 просмотров

ТЗ. Сейчас есть:

Главная страница. файл index.php выводится меню.

Категория 1

категория 1.1

категория 1.2

Нужно чтобы выводилось:

Категория1

категория1.1

при нажатии на категорию 1.1, в меню появлялась категория 1.2

Файл php который отвечает за вывод меню скину.

PHP
15 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bodiken
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$3
1 день
Отличный специалист. В кротчайшие сроки справился с заданием. С удовольствием буду и дальше с ним работать!

Заявки фрилансеров

bodiken
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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