Доработка phpshop CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Нужен эксперт по системе phpshop.ru -– для создания личного кабинета юзера в котором будет:

- отображаться история его заказов

- получив права "автора" сделать заказ на издание книги, пользуясь калькулятором (надо тоже написать)

- загрузить файлы книги, подписать договор и оплатить заказ

15 лет назад
ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров