Опросник java

Здравствуйте.

Нужно набросать опросник на java

Смысл такой:

Выводятся поочередно вопросы с вариантами ответов

В какой из перечисленных стран вы были прошлым летом

Франция

Италия

Германия

Ни в одной из перечисленных

(вариантов ответов может быть разное количество, то есть юзер может выбрать Францию и Германию одновременно).

Выбирается ответ. Если ни один вариант не выбран, всплывает окно-предупреждалка что ответ выбрать нужно

После прохождения анкеты запускается скрипт подбора формирующий рекомендации (по сути как на сайтах похудения). То есть строка загрузки с процентами выполнения и заданные строки.

Пример

Подбираем оптимальный маршрут ...... 23%

Подбираем отель ....... 56%

и тд (сами строки задаются в скрипте и не зависят от выбранных ответов)

Контакты и сумму за которою возьметесь, пуляйте в личку.

Спасибо