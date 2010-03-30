Опросник java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки375 просмотров

Здравствуйте.

Нужно набросать опросник на java

Смысл такой:

Выводятся поочередно вопросы с вариантами ответов

В какой из перечисленных стран вы были прошлым летом

Франция

Италия

Германия

Ни в одной из перечисленных

(вариантов ответов может быть разное количество, то есть юзер может выбрать Францию и Германию одновременно).

Выбирается ответ. Если ни один вариант не выбран, всплывает окно-предупреждалка что ответ выбрать нужно

После прохождения анкеты запускается скрипт подбора формирующий рекомендации (по сути как на сайтах похудения). То есть строка загрузки с процентами выполнения и заданные строки.

Пример

Подбираем оптимальный маршрут ...... 23%

Подбираем отель ....... 56%

и тд (сами строки задаются в скрипте и не зависят от выбранных ответов)

Контакты и сумму за которою возьметесь, пуляйте в личку.

Спасибо

Java
15 лет назад
isaevski
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Orchidea
Карина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Все сделано на высшем уровне и в короткие сроки. Пожелания учтены на все 100%. Огромное спасибо за работу! Рекомендую!
Стакими людьми приятно работать. Подробно описывает задачу, всегда на связи. От работы остались только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

Orchidea
Карина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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