Верстка и программирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужно сделать аналог www.formoda.co.uk с похожим дизайном. По функционалу все тоже самое кроме блога, новостей и регистрации аккаунта. Обязательно смена шапок и цветов шрифта, а также смена шапки и цвета шрифта на каждую работу в портфолио, флеш в виде текста на главной. Дизайн в psd предоставим. Ваши сроки, цены.

15 лет назад
kvateeva
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить магазин товарами через таблицу

    Джумла виртуал март, нужно загрузить около 200 товаров с описанием и фото через таблицу через базу. Есть уже готовая таблица, но она не адаптирована к требованиям виртуал марта. Ваши предложения.

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка phpshop CMS

    Нужен эксперт по системе phpshop.ru -– для создания личного кабинета юзера в котором будет: - отображаться история его заказов - получив права "автора" сделать заказ на издание книги, пользуясь калькулятором (надо тоже ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Shop-Script

    ТЗ. Сейчас есть: Главная страница. файл index.php выводится меню. Категория 1 категория 1.1 категория 1.2 Нужно чтобы выводилось: Категория1 категория1.1 ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка сайта системы дистанционного обучения

    $700

    Техническое Задание Задача: разработать программу дистанционного обучения, с целью автоматизации большинства происходящих процессов. Вводная информация: Существует сайт, на котором нужно на поддомене устроить систему дистанционного обучения. ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    Требуется доработка сайта, стоит система управления MODx, требуется грамотно подключить модуль интернет-магазина с разбивкой по категориям и установить обычный форум phpBB ничего лишнего. Никакой предоплаты, оплата только по факту, пишите стоимость и сроки, рассмотрим все ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Партнёрка PostAffiliatePro

    Есть сайт на joomla и партнёрская программа PostAffiliatePro установленная на хостинг Yutex.ru. Необходимо интегрировать партнёрку на сайт (сайт без магазина) и возможно настроить. Интересует цена вопроса?

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать php шаблон для сайта с инклудами, без БД

    $50

    Необходимо написать простой шаблон на php с инклудами. Графику можно использовать любую, без художеств. Чистый код необходим. Фон белый, шаблон светлый. Метатеги: Title, Description, keywords должны быть предусмотрены кодировка: ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дописать расширенный поиск и фильтр Virtuemart

    Необходимо до писать расширенный поиск и фильтр Virtuemart. Просьба оставлять заявки только тем кто очень хорошо разбирается в Joomla и Virtuemart. Оставляйте свои предложения в проекте, в аську просьба ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать программу типа Радикала.

    $10

    Написать программу напоменающая программу Радикал для заливки изоображения на фтп. При клике правой кнопкой по картинке. Нужно чтоб был выбор ББ кодов. То есть Право, Лево, Центр через функцию Тхамб. Заливка в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад