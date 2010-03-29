PHP скрипт статистика посещений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок184 просмотра

Привет

для действующего сайта требуется скрипт на PHP , сбор статистики.

мне нужен готовый скрипт статистики:

хосты-хита, глубина посещений, даты, и т.д.

реффереры, входы-выходы

короче всё что можно)

2-3 дня работы, жду детальное описание возможностей скрипта и нужна опция тестирования на сайте

жду предложений.

PHP
15 лет назад
ItMafia
Макс 
53 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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