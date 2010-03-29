Нужно установить робокассу на сайт ( сайт на скрипте PHP) и сделать небольшую доработку некоторых блоков (подправить дизайн).
PHP скрипт статистика посещений
Привет
для действующего сайта требуется скрипт на PHP , сбор статистики.
мне нужен готовый скрипт статистики:
хосты-хита, глубина посещений, даты, и т.д.
реффереры, входы-выходы
короче всё что можно)
2-3 дня работы, жду детальное описание возможностей скрипта и нужна опция тестирования на сайте
жду предложений.
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