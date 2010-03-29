Приложение (игра) API Flash ВКонтакте

Нужно сделать аналог www.formoda.co.uk с похожим дизайном. По функционалу все тоже самое кроме блога, новостей и регистрации аккаунта. Обязательно смена шапок и цветов шрифта, а также смена шапки и цвета шрифта на каждую работу в ...