Сделать паука и оббежать ~40000 сайтов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок1262 просмотра

Задача следующая: есть список из примерно сорока тысяч сайтов. Надо оббежать их по следующему алгоритму:

1) берем сайт из списка. Идем к нему на морду. На морде смотрим 20 ссылок ведущих внутрь тогоже самого домена(!). Лучше двигаться по коду сверху вниз. Результат - 21 случайная страница сайта.

2) Начинаем оббегать эти страницы и ищем на них объекты размером 300*600. Совершено все равно что это именно такое. картинка, фрейм, флешка - лишь бы 300 на 600. Тут потребуется минимальное знание или готовность сделать небольшой анализ на предмет найти в коде упоминание 300 и 600 неподалку друг от друга.

3) если такой объект найден, то конкретный УРЛ где найден откладываем в сторону с пометкой в таком виде: "domain.com \ domainc.com/etot-url.html \ кусок кода где 300 на 600 встретилось (скажем из размеров картинки)"

с одного домена нужна только одна такая страница. То есть если скажем прямо на морде нашелся требуемого размера объект - все, остальные страницы оббегать не надо.

Как только (и если) нашли 3000 таких УРЛов с 300*600 объектами - все, останавливаем процесс. Результатом должен быть список оббеганых урлов и список удовлетворяющих условиям согласно примеру ниже. Формат отчета - CSV читаемый экселем. Можно просто xls прислать.

Вопросы, буде таковые появятся, лучше всего отсавлять в имейл указаный тут http://www.weblancer.net/users/Mauser/ в профайле. самый простой способ получить работу как водится просто напросто сделать ее. если волнуетесь насчет времени требуемого на скан - просто пришлите уведомление что паук уже трудится и пример его трудов. Список сайтов для оббега тут приколот

Непременно указывайте сколько времени займет вся процедура! То есть до момента показа отчета.

15 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$150
1 день
Все сделал без единого вопроса. И быстро. И хорошо.
Все на высшем уровне. Звездочки под ником горят не без причин :)

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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