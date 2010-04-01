Доделать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Нужно доделать сайт strojinvest.com так, чтобы в нем все работало по образу и подобию сайта http://stepcon.ru/rus/

Т.е. нужно поставить и настроить соответсвующие компоненты в joomla!

Модули не обязательно должны быть абсолютно теми же (даже совсем не должны быть теми же, пожалуй), но должны выполнять сходный функционал.

Joomla
15 лет назад
vladislavm
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Профессионал в Joomla! Делает все быстро и продуманно
Приятно было работать) Своевременная оплата и четкие ответы на вопросы, что очень понравилось в работе с заказчиком)

Заявки фрилансеров

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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