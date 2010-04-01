Нужно доделать сайт strojinvest.com так, чтобы в нем все работало по образу и подобию сайта http://stepcon.ru/rus/

Т.е. нужно поставить и настроить соответсвующие компоненты в joomla!

Модули не обязательно должны быть абсолютно теми же (даже совсем не должны быть теми же, пожалуй), но должны выполнять сходный функционал.