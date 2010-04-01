Написать граббер на Perl: * получение параметров из коммандной строки и .ini файла (если определенный параметр получен из коммандной строки этот параметр из .ini файла игнорируется): --type(between, min, max, e2e) ...
Доделать сайт
Нужно доделать сайт strojinvest.com так, чтобы в нем все работало по образу и подобию сайта http://stepcon.ru/rus/
Т.е. нужно поставить и настроить соответсвующие компоненты в joomla!
Модули не обязательно должны быть абсолютно теми же (даже совсем не должны быть теми же, пожалуй), но должны выполнять сходный функционал.
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