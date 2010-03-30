Парсер сайта

Написать парсер фирм с сайта http://www.yell.ru

Задача

1) отпарсить фирмы (НАЗВАНИЕ, тел, www, e-mail, описание если есть , лого если есть)

2) дам структуру 3х таблиц

1я - структура самой таблицы фирм, где хранятся все выше перечисленные поля

2я- данные о Сфере деятельности, т.е надо сопоставить к какой категории относиться фирма на сайте www.yell.ru и в предоставленной таблицы и занести ID сферы деятельности в 1ю таблицу

3я таблица место нахождения фирмы, аналогично со 2й таблицей