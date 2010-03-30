Java-скрипт показа фото на сайте с highslide

Необходимо на сайте организовать показ фотографий с эффектом highslide, но при этом миниатюр изображений не нужно, т.е. ссылка на фото будет в тексте. При нажатии на эту ссылку должна открываться соответствующая фотография. У фотографии должна быть подпись на русском языке.

Схема работы скрипта:

фотографии размещены по папкам, например 01, 02, 03 и т.п. В каждой папке есть несколько фотографий 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg и т.д.

Я в тексте в нужном месте даю ссылку на папку, например на 01. И при нажатии открывается первая фотография из этой папки. Соответственно должны быть кнопки-ссылки "Далее", "Назад", т.е. в этом окне должна быть возможность просмотреть все фотографии из данной папки. У каждой фотографии должна быть подпись на русском языке (можно например в каждой папке создать текстовый файлик, где прописать для каждой фото свою подпись).

Пример работы - http://www.reg.ru/vps/datacenter

только там нужно нажать на фотографию, а у меня не будет фотографий - нужно чтобы открывалась первая фото из папки при нажатии на ссылку.

Жду сроки и цену.