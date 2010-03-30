Веб-программирование и настройка портала

Срочно требуется опытный веб-программист для работы над проектом портала, на начальном этапе он будет реализован на друпале. Сотрудничество предполагается долгосрочное, поскольку проект будет в дальнейшем дорабатываться. Если у Вас есть опыт работы с данной cms, мы могли бы обсудить условия сотрудничества в личке или по ICQ. Рассмотрим предложения по поводу индивидуальной системы управления контентом.