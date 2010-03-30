Веб-программирование и настройка портала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок187 просмотров

Срочно требуется опытный веб-программист для работы над проектом портала, на начальном этапе он будет реализован на друпале. Сотрудничество предполагается долгосрочное, поскольку проект будет в дальнейшем дорабатываться. Если у Вас есть опыт работы с данной cms, мы могли бы обсудить условия сотрудничества в личке или по ICQ. Рассмотрим предложения по поводу индивидуальной системы управления контентом.

15 лет назад
Modernbt
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$1000
35 дней

Заявки фрилансеров

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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