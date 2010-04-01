Написать граббер на Perl: * получение параметров из коммандной строки и .ini файла (если определенный параметр получен из коммандной строки этот параметр из .ini файла игнорируется): --type(between, min, max, e2e) ...
ASP.VB Починить сайт
Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.
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