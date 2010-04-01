ASP.VB Починить сайт

Игорь настоящий профессионал! Быстро разобрался с проблемами, все починил, что не могли починить до него 4 программиста(!), и без лишних слов и претензий все сделал. Советую как надежного и ответственного человека. Приятно работать с такими людьми! Обязательно обращусь к нему еще.