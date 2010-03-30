Написать агента для сайта

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Закрыт5 заявок179 просмотров

У меня есть городской портал http://www.tokmok.kg/ так вот нужно написать для него агента (что то вроде маил агента)

Чтобы запускался при пуске компьютера или по желанию.. висел значек в трее, при добавлении новых новостей на сайт должен показывать уведомление, при получении писем показывать уведомление... Если можно то сделать чат, для быстрого обмена сообщениями или общественный чат сайта, но не на сайте а в небольшом окошке.

Одним словом полноценный агент, но не очень дорого. Также нужно будет периодически его обновлять, поэтому если отзоветесь, то засчитывайте на долгосрочное сотрудничество!

15 лет назад
SvatoiDle
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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