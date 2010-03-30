Написание фото и видеогалереи под Джумлу

Необходимо написать фото и видеогалерею под Джумлу, очень похожую на фото и видеогалерею с сайта:

http://www.spotters.net.ua/video/ - видео

http://www.spotters.net.ua/albums/album/?sort=added_desc&album=1 - фото

С возможностью зарегистрированным пользователям добавлять свои фото и видео и авторазмещением фото, видео в RSS...

Как фото, так и видео должны содержать много фильтров, по которым автоматически формируются галереи...

Еще примером может быть - http://www.airliners.net/photo/Insel-Air/McDonnell-Douglas-MD-82-(DC-9-82)/1674745/M/

или видео - http://www.airliners.net/video/various-aircraft-various-airlines-by-magnus-jakobsson-3

Также справа в отдельных блоках должно выводиться все блоки как на главной странице слева - http://www.airliners.net/

Прошу сроки и стоимости сообщать - только безопасная сделка