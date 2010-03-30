Изменить адреса страниц в интернет-магазине

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки144 просмотра

Всем привет!

Есть магазин по адресу:

www.shopping-tur.ru

В категориях получаются вот такие вот адреса

www.shopping-tur.ru/index...

Хочется убрать это и привести к виду типа

www.shopping-tur.ru/Swiss... Victorinox

То же самое хотелось бы видеть и в самих товарах

www.shopping-tur.ru/index...

Заменить на

www.shopping-tur.ru/Swiss... Victorinox/название или артикул продукта

15 лет назад
strelok19
Денис 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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