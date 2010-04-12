Быстрая переоценка товаров при помощи экселя

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка146 просмотров

В интернет магазине на движке шоп-скрипт необходимо сделать функцию быстрой переоценки товаров при помощи экселя.

должно работать таким образом:

1) экспорт данных в эксель (имя товара, айди товара, цена товара)

2) после редактирования колонки "цена товара" загрузка этого файла обратно в сайт

Или быть может вами предложен альтернативный вариант. Главное достижение цели - быстрая переоценка!

15 лет назад
djslap
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Спасибо! Работа была сделана быстро и качественно! Скрипт работает и радует глаз!
Отлично сработались с Николаем. Работа велась на сервере заказчика без предоплаты, но после первых результатов оплата была произведена полностью. Приятен в общении. Надеюсь будет возможность поработать в будущем.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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