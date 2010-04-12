Сайт Toystorage.ru Joomla 1.5.12 + Virtuemart 1.1.4 stable Нужно выровнить товары в категориях, чтобы они не плясали по высоте (1.jpg) Картинки все одинакового размера, а описание везде разное. Проблема с добавлением ...
Быстрая переоценка товаров при помощи экселя
В интернет магазине на движке шоп-скрипт необходимо сделать функцию быстрой переоценки товаров при помощи экселя.
должно работать таким образом:
1) экспорт данных в эксель (имя товара, айди товара, цена товара)
2) после редактирования колонки "цена товара" загрузка этого файла обратно в сайт
Или быть может вами предложен альтернативный вариант. Главное достижение цели - быстрая переоценка!
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