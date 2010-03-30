Пакетный FTP заливщик через proxy.

Нужен скрипт для пакетной передачи файлов по FTP с моего сервера на удалённый, через Proxy.

Как я это представляю: Четыре таблички для ввода текста, в первой(Откуда) - полный путь до папки с файлами на моём сервере, во второй(Куда) - куда передавать файлы , вида "login: pass @ ftp.site.ru"(без пробелов), в третьей - путь на удалённом сервере, в четвёртой - список Proxy, вида ip:port

Ещё что бы хотелось:

1. Кнопочка "Заменять файлы на удалённом сервере"

2. Если прокси умирает, то скрипт делает реконнект и дозакачивает файлы через другое прокси, а старое удаляет.

3. Чтобы походу работы было видно что идёт процесс. В идеале в процентном соотношении. Скажем, залил на 5 сайтов из 10, показывает 50%

4. Простой отчёт. Допустим 1, 2, 3 - успешно; 4,5,6 - не удалось, Connection time out.

5. (Необязательно!) Многопоточность. Тоесть передача разных файлов на разные удалённые серверы, через разные прокси одновременно.

По срокам жёстких ограничений нет. Реализовать это можете как угодно. Главное чтобы это заработало на моей VDS(самая дорогая от firstvds.ru, FreeBSD; Apache 2.2, MySQL 5, PHP 5, Perl 5.8.8).

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и сможете ли сделать многопоточность. Повторюсь, многопоточность не обязательна, но желательна. Если её реализовать можете, но это будет значительно дороже, укажите две цены, с многопоточностью и без.