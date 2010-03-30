Срочно поправить корзину в virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

http://kroha-online.ru/ - корзина не работает. Товар добавить можно, но при переходе в корзину по ссылке "корзина", корзина пишет "Ваша корзина пуста."

virtuemart 1.1.3 для joomla 1.0.x

Joomla
15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров