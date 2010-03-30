Настроить osсommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки91 просмотр

Нужен спец в команду, знающий oscommerce на отлично!

Есть дизайн и верстка,

нужно настроить оскоммерс на хосте, натянуть сегодня!

Вообщем работа с функционалом.

ася:552793935

15 лет назад
kimsergey
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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