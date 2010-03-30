Нужен скрипт для пакетной передачи файлов по FTP с моего сервера на удалённый, через Proxy. Как я это представляю: Четыре таблички для ввода текста, в первой(Откуда) - полный путь до папки ...
Настроить osсommerce
Нужен спец в команду, знающий oscommerce на отлично!
Есть дизайн и верстка,
нужно настроить оскоммерс на хосте, натянуть сегодня!
Вообщем работа с функционалом.
ася:552793935
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