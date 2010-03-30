Создать галерею отелей и отзывов

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки221 просмотр

Необходимо создать каталог отелей и отзывов... Разделение: регионы-страны-города-звездность-отели... Все с картинкой над названием раздела... Фильтр для отбора отеля по алфавиту, рейтингу и т.д. Очень похоже на

http://www.tophotels.ru/main/hotels/12/ - это как раз после выбора страны...

http://www.tophotels.ru/main/hotel/al29299/ - отображение самого отеля... Но должно быть одна большая фотка слева, снизу название и звездность, справа - карта Гугл Мапс с расположением отеля, ниже под картой ссылки на "Фото отеля", "Видео отеля", "Фото туристов", "Видео туристов"... А также инфо о рейтинге по 3-ем параметрам: Размещение, Питание, Обслуживание...

Ниже описание отеля и еще ниже блок самих отзывов... Отзывы отображаются только определенное кол-во символов - дальше нажимаем "Прочитать", тут же ниже отображаются фото, которые добавил турист... Турист может добавлять фото и видео, причем, кроме отображения в самом отзыве, фото и видео автоматически после одобрения админом попадает в Фото туристов и Видео туристов... Там же и проставление рейтинга по трем параметрам Расположение, Питание, Обслуживание...

15 лет назад
moonlight_ua
Алексей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Elegy
Антон 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$500
70 дней

Заявки фрилансеров

Elegy
Антон 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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