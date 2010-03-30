Javascript slider

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок120 просмотров

Приветствую, нужно сделать слайдер на javascript

Пример http://www.weblad.ru/c/art/

В блоке "Последние Новости" присутствует крутилка новостей, она не правильно показывает последний блок если блоки новостей разной высоты, нужно такую же только нормально работающую с новостями разной длинны (блоками разной высоты)

Все предложения сюда.

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15 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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