Изменить swf

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Завершен3 заявки127 просмотров

Изменить swf, вставить другую ссылку, вместо существующий, которая открывается после нажатия на флэш. Так же вставить адрес сайта под часы.

http://rghost.ru/1275925/private/12a0cdd456061fb190583e0409836043

15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

xsimonx
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1
1 день
Работа сделана! Всё отлично!

Заявки фрилансеров

xsimonx
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад