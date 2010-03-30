Работа с craigslist.org

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Требуется написать софт на php+mysql(очень желательно), но рассмотрю и другие варианты.

Основные задачи: регистрация, постинг в выбранные категории, ответ, на полученные на e-mail(hotmail.com) отклики от рекламы. Работа обязательно через прокси (socks,http). Более подробно в ТЗ.

MySQLPHP
15 лет назад
desstudios
Дмитриев 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров