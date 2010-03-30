Изменить swf, вставить другую ссылку, вместо существующий, которая открывается после нажатия на флэш. Так же вставить адрес сайта под часы. http://rghost.ru/1275925/private/12a0cdd456061fb190583e0409836043
Работа с craigslist.org
Требуется написать софт на php+mysql(очень желательно), но рассмотрю и другие варианты.
Основные задачи: регистрация, постинг в выбранные категории, ответ, на полученные на e-mail(hotmail.com) отклики от рекламы. Работа обязательно через прокси (socks,http). Более подробно в ТЗ.
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