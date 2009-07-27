Парсинг кэша Гугла (Яндекса)

Пожар на ДЦ Хостинг.юа (подробней - http://www.seocafe.info/hosting/8833-hosting-ua-hosting-yua.html ) вынуждает вытаскивать информацию из кэша поисковиков (Гугла или Яндекса).

Необходимы кэшированные страницы.

Речь о forumkiev.com. Вытащить из кэша все что есть начиная с 27.07.2009...

Плачу за результат, страницы из кэша на сервере.

Если способны реализовать, пишите цену и срок в личные сообщения, пожалуйста.