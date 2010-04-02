Требуется написать софт на php+mysql(очень желательно), но рассмотрю и другие варианты. Основные задачи: регистрация, постинг в выбранные категории, ответ, на полученные на e-mail(hotmail.com) отклики от рекламы. Работа обязательно через прокси (socks,http). Более подробно в ...
Модуль отправки сообщений на Joomla 1.0
Приветствую, нужно прикрутить модуль отправки сообщений к Joomla, пример http://outdoor.pmg.su/ "Запрос стоимости услуг"
Всё предложения сюда, с ценами.
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