Выгрузка данных из БД My SQL в формате XML и XLS

Здравствуйте джентльмены

Цель:

Выгрузка данных из ДБ MySQL в файл формате XML(redaction YML) или XLS в соответствии с заданным шаблом.

Краткое описание задания:

Для реализации вышесказанного необходимо создать обработку предоставляющую пользователю необходимый интерфейс для запроса к БД, содержащего:

* Параметры поиска требуемых данных (шаблон). Параметрами являются атрибутамы сущности БД: "Карточка товара";

* Параметры выгружаемого файла. Параметрамм выгружаемого файла является его формат (CSV, XLS, XML) и структура данных;

Запросы должны сохраняться с возможность вернуться к редактированию его параметров (или созданию на его основе копии) в последующем.

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Описание проекта в целом и ответы на некоторые технические вопросы по проекту http://code.google.com/p/infohighway/

Готов к вопросам по ICQ

Условия сотрудничества:

*Удаленная работа по договору;

*Работы проводятся под девелоперским аккаунтом с соответсвующей БД;

*Синтаксис кода должен удовлетворять http://linux.opennet.ru/base/dev/perlstyle.txt

*Описание изменений в интерфейсе. Формат описания - Wiki;

*Финальный результат, должен быть закоммичен в SVN;

*Оплата по завершении работы;

Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.