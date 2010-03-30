Требуется написать софт на php+mysql(очень желательно), но рассмотрю и другие варианты. Основные задачи: регистрация, постинг в выбранные категории, ответ, на полученные на e-mail(hotmail.com) отклики от рекламы. Работа обязательно через прокси (socks,http). Более подробно в ...
Выгрузка данных из БД My SQL в формате XML и XLS
Здравствуйте джентльмены
Цель:
Выгрузка данных из ДБ MySQL в файл формате XML(redaction YML) или XLS в соответствии с заданным шаблом.
Краткое описание задания:
Для реализации вышесказанного необходимо создать обработку предоставляющую пользователю необходимый интерфейс для запроса к БД, содержащего:
* Параметры поиска требуемых данных (шаблон). Параметрами являются атрибутамы сущности БД: "Карточка товара";
* Параметры выгружаемого файла. Параметрамм выгружаемого файла является его формат (CSV, XLS, XML) и структура данных;
Запросы должны сохраняться с возможность вернуться к редактированию его параметров (или созданию на его основе копии) в последующем.
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Описание проекта в целом и ответы на некоторые технические вопросы по проекту http://code.google.com/p/infohighway/
Готов к вопросам по ICQ
Условия сотрудничества:
*Удаленная работа по договору;
*Работы проводятся под девелоперским аккаунтом с соответсвующей БД;
*Синтаксис кода должен удовлетворять http://linux.opennet.ru/base/dev/perlstyle.txt
*Описание изменений в интерфейсе. Формат описания - Wiki;
*Финальный результат, должен быть закоммичен в SVN;
*Оплата по завершении работы;
Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.
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