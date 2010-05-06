Приватный проект для Киев Андрей (ADI)

Спасибо за отлично сделанную работу. Уже не первый раз обращаюсь к Андрею и всегда доволен успешным завершением проекта. Все-таки приятно работать с профессионалом, который адекватно реагирует на замечания и без лишних вопросов вносит поправки по просьбе клиента. Буду в дальнейшем обращаться к нему еще.