Исправление сайта на Джомле

Самое главное нужно переделать регламент чемпионатов по хоккею, переделать систему чемпионатов. Сайт должен вести статистику игроков которые будут туда вносить счет. Чемпионаты должны быть как в жизни, т.е. регламент как в жизни, только игроки играют когда захотят. Исправить ещё некоторые проблеммы. Деньги заплачу после завершения задания, можно в "сделка без риска" вот в тз написано что и как надо, и на фото показано.:files.mail.ru/CX8JDU