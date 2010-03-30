Исправление сайта на Джомле

$339
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Самое главное нужно переделать регламент чемпионатов по хоккею, переделать систему чемпионатов. Сайт должен вести статистику игроков которые будут туда вносить счет. Чемпионаты должны быть как в жизни, т.е. регламент как в жизни, только игроки играют когда захотят. Исправить ещё некоторые проблеммы. Деньги заплачу после завершения задания, можно в "сделка без риска" вот в тз написано что и как надо, и на фото показано.:files.mail.ru/CX8JDU

15 лет назад
hostbond
Михаил 
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа с craigslist.org

    Требуется написать софт на php+mysql(очень желательно), но рассмотрю и другие варианты. Основные задачи: регистрация, постинг в выбранные категории, ответ, на полученные на e-mail(hotmail.com) отклики от рекламы. Работа обязательно через прокси (socks,http). Более подробно в ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мерчант Вебмани

    Вывод в наличные через мерчант с указанием данных как здесь: http://webmoney26.ru/?page=out , вывод на счёт в телебанке (втб24, система удалённого доступа) как здесь: http://webmoney26.ru/auto/ , вывод на счёт в любом банке как здесь: http://webmoney26.ru/?page=out-bank ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать модуль Members на php

    Создать модуль Members на php и связать его с существующими таблицами в базе данных MySQL. Тз по запросу. кратко функции: логин и пароль выписывает администратор (невозможно зарегистрироваться) админка пользователей (можно ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать галерею отелей и отзывов

    Необходимо создать каталог отелей и отзывов... Разделение: регионы-страны-города-звездность-отели... Все с картинкой над названием раздела... Фильтр для отбора отеля по алфавиту, рейтингу и т.д. Очень похоже на http://www.tophotels.ru/main/hotels/12/ - это как раз после выбора ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Функционал для сайта

    $100

    Подготовка cms и интеграция верстки. Примерный функционал: 1. Обычная текстовая страница: фото, текст. 2. Раздел "Вопрос-ответ": Все вопросы, тематические подразделы, контактная форма "Задать вопрос" 3. Контактная форма с выбором ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Javascript slider

    Приветствую, нужно сделать слайдер на javascript Пример http://www.weblad.ru/c/art/ В блоке "Последние Новости" присутствует крутилка новостей, она не правильно показывает последний блок если блоки новостей разной высоты, нужно такую же ...

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад