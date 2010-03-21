leon4uk

Сергей leon4uk

 
35 летУкраина/Севастополь
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ICQ 486-792-414

Отзывы заказчиков
denweblancer
Денис 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Загрузить картинку на C#
Очень помог, советую
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделать инсталлятор для .NET приложения
Замечательно и оперативно выполненная работа! рекомендую! возможно будем и дальше сотрудничать :)
Четко и конкретно поставлена задача, никаких проблем по оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Qzar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Добавить отправку через прокси в приложение
Работа выполнена на отлично. Разобрался в чужом коде, улучшил, доработал и помог разобраться с возможными нюансами эксплуатации программы.
Roma123
Роман 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Десктоп приложения поиска дубликатов статей
Отнесся к заданию очень «щепетильно» и ответственно. Выяснил все детали моего ТЗ, сделал именно тот продукт который я хотел и в том виде как мне нужно было. Приятно удивило редкое качество для программистов - «умение услышать заказчика»и умение обсуждать детали проекта с заказчиком, который далеко не программист, на «человеческом языке», не прибегая к сложным спец терминам Я получил качественный продукт.
den114
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Создание превью папки с изображениями
Все сделано быстро и качественно, учтены все пожелания. Рекомендую !!!
Четко поставлено ТЗ, всегда на связи, готов помочь. С оплатой никаких проблем.
Ответный отзыв