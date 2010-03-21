Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень помог, советую
$10
10 баллов
14 лет назад
Замечательно и оперативно выполненная работа! рекомендую! возможно будем и дальше сотрудничать :)
Ответный отзыв
Четко и конкретно поставлена задача, никаких проблем по оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена на отлично. Разобрался в чужом коде, улучшил, доработал и помог разобраться с возможными нюансами эксплуатации программы.
$50
10 баллов
14 лет назад
Отнесся к заданию очень «щепетильно» и ответственно. Выяснил все детали моего ТЗ, сделал именно тот продукт который я хотел и в том виде как мне нужно было. Приятно удивило редкое качество для программистов - «умение услышать заказчика»и умение обсуждать детали проекта с заказчиком, который далеко не программист, на «человеческом языке», не прибегая к сложным спец терминам Я получил качественный продукт.
$15
10 баллов
14 лет назад
Все сделано быстро и качественно, учтены все пожелания. Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Четко поставлено ТЗ, всегда на связи, готов помочь. С оплатой никаких проблем.