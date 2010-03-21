Отнесся к заданию очень «щепетильно» и ответственно. Выяснил все детали моего ТЗ, сделал именно тот продукт который я хотел и в том виде как мне нужно было. Приятно удивило редкое качество для программистов - «умение услышать заказчика»и умение обсуждать детали проекта с заказчиком, который далеко не программист, на «человеческом языке», не прибегая к сложным спец терминам Я получил качественный продукт.