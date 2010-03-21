Создание превью папки с изображениями

Ищу программу, кто поможет найти готов заплатить. Если таких нет, готов заказать.

В чем суть программы, имеется папка с изображениями ну например 1000 штук, требуется программа которая берет из этой папки заданное количество изображений в случайном порядке (ну например 25) и генерирует на их основе используя какие либо шаблоны (ну например в виде матрицы 5x5 или налаживанием одного изображения на другое) один графический файл (тоесть фактически предпросмотр этой папки), чтоб была возможность перегенерировать этот файл с новым случайным набором изображений если предыдущий набор не подошел.