Написать DLL плагин для синхронизации

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Закрыт1 заявка325 просмотров

Необходимо написать DLL плагин для программы LeaderTask. Плагин должен уметь синхронизировать контакты, задачи, встречи, замекти на LeaderTask и Outlook.

Описание интерфеса плагинов (API) LeaderTask по запросу.

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15 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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