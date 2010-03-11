Требуется написать примочку к онлай игре

Есть старенькая игра ultima online. Требуется написать одну примочку небольшую к ней. Цель найти определенный объект и сделать над ним определенное действие. Есть исходники одной программы на которой можно такое сделать. Прога на С++

на чем реализуете требуемую программу - все равно.