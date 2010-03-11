Доработать систему тестирования

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Закрыт11 заявок368 просмотров

Недавно заказывал тут систему тестирования учащихся (weblancer.net/projects/154059.html)

Все сделано как надо, но вот во время наполнения базы тестами возникли проблемы. А именно во время заполнения выкидывает ошибки.

Разработчик пропал и не выходит на контакт. Исходя из этого...деньги переведу только после проверки работоспособности программы!!!

Ниже прикрепил скриншоты ошибок.

HTML
15 лет назад
Freedon
Фридон 
41 год
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

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