Доработать систему тестирования

Недавно заказывал тут систему тестирования учащихся (weblancer.net/projects/154059.html)

Все сделано как надо, но вот во время наполнения базы тестами возникли проблемы. А именно во время заполнения выкидывает ошибки.

Разработчик пропал и не выходит на контакт. Исходя из этого...деньги переведу только после проверки работоспособности программы!!!

Ниже прикрепил скриншоты ошибок.