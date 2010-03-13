Написать копию программы на Delphi

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Закрыт4 заявки543 просмотра

Здраствуйте! Необходимо написать копию программы (по сути нужны исходники)

Программа в приложении

Интересует сколько это будет стоить и по времени...

Delphi
15 лет назад
uliak
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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