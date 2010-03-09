Автоматизация получения информации из Дубль Гис 3.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки271 просмотр

Требуется написать программу, автоматизирующую сбор информации о всех организациях того или иного города, приведенную в Дубль Гис, все атрибуты - наименование, e-mail,... .

Вывести следует в базу данных Access в указном в последствие виде.

Программа должна быть написана на Delphi 7.

Дубль Гис - информационная система, см. www.2gis.ru

Delphi
15 лет назад
at0104
70 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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