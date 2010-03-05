Аналог буксов, только с картинками

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки286 просмотров

Юзеру показывается большая картинка-он ее каментирует.Каменты в 2 базЫ.

После определенного срока,юзер смотрит на те каменты, которые защитаны и по которым будут проплачены $

Ставим :

Ограничение на камент по символам. Проверку на копипаст и ре-копипаст на сервере.

Чтобы юзер не повторялся, его каменты на компе собираются в базе, проверяясь на повтор.

Ограничение от умников.Ограничение от словарных атак.

Блокировка по айпи. Недопуск с анонимных прокси.

МИНИ ТЗ:

1 Подтверждение просмотра вводом камента

2 Разделы для выбора тематики

3 Переход на сайт после обычного просмотра, но без камента

4 Проверка сайта донора на доступность

5 Понравившийся сайт в избранное, а инфо на сервер в базу.

6 Свой браузер

7 Допускается одновременно просматривать ТОЛЬКО ОДНУ фотку

8 При неправильном подтверждении просмотра или при ошибочном вводе камента - просмотр не засчитывается, ссылка блокируется

9 Запрещено иметь больше одной учётной записи в системе.

10 Администрация работает с системой оплаты WebMoney

11 Запрещены любые оскорбления в адрес участников проекта и администрации

12 Запрещено привлекать рефералов по своей реферальной ссылке обманным путем

СРОКИ,ЦЕНА,ИДЕИ

15 лет назад
boys2men
Женя 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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