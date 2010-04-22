Работа с группой вконтакте + сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки238 просмотров

Требуется софт под вин + работа с группой вконтакте (создание альбомов, загрузка фотографий) и еще одним сайтом

15 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Задание выполнил нормально , баги в процессе устранял.
Доволен сотрудничеством. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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